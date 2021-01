Ricardo Rio: "Braga tem argumentos para vencer a Taça da Liga"

Ricardo Rio recorda o desafio já realizado entre os dois clubes para o campeonato, que o Sporting venceu por 2-0, para sustentar a ideia de que será complicado, mas também para justificar que os minhotos "têm todas as condições para vencer", porque nessa partida o resultado poderia ter caído para o seu lado.

O autarca está confiante na vitória do Braga, mas prevê uma missão difícil já que, na sua opinião, "vão estar frente a frente as duas equipas que neste momento estão a jogar melhor futebol em Portugal."

O grande efeito negativo da Covid-19, assinala o autarca, sentir-se-á nas bancadas despidas de público. "Aproveito para deixar uma palavra para o meu colega de Leiria que nesta primeira ["final four] que recebe não pode usufruir do encanto que nós podemos beneficiámos nos três últimos anos", lamenta.

Para a final de sábado só o Sporting tem jogadores indisponíveis por estarem infetados pelo novo coronavírus: Neto e Tabata. Rúben Amorim já contará com Nuno Mendes e Sporar , depois de a Direção-Geral da Saúde ter sido esclarecida pela Unilabs de que o resultado positivo a um teste à Covid-19, realizado na semana passada pelos dois jogadores, é, na verdade, falso positivo.

Ricardo Rio reconhece as limitações provocadas pela doença nas equipas, mas relativiza o seu impacto na final de sábado. "Tanto Sporting com Sporting de Braga não têm neste momento grandes ocorrências, e estou certo de que teremos um excelente jogo e uma excelente final", confia.

Nesse jogo de Alvalade, Carlos Carvalhal debateu-se com problemas na construção da equipa, devido a vários casos de Covid-19 que afetaram, sobretudo, a linha defensiva.

Braga foi a cidade que acolheu as três primeiras edições da "final four" da Taça da Liga. Leiria já havia sido palco da final, mas antes da instituição do modelo atual.

A candidatura ao título nacional

O Braga estará pela quarta vez na final da Taça da Liga, competição que venceu em duas ocasiões, a última na época passada. Na última década, o clube venceu ainda uma Taça de Portugal e terminou o campeonato, por regra, entre os primeiros quatro classificados.

Falta o título de campeão nacional que Ricardo Rio considera, "que em condições normais", já devia ter acontecido. De qualquer forma, o autarca bracarense, e adepto do clube mais representativo da cidade, tem a convicção de que acabará por festejar.

"Ao longo dos últimos anos o Braga está época após época a lutar pelo título. Umas vezes até mais tarde, outras nem tanto, mas acho que essa é uma circunstância que irá acontecer naturalmente. Se não for já este ano será numa das mais próximas [épocas], por força do crescimento sustentado que o clube tem tido", conclui.

A final da Taça da Liga, entre Sporting e Sporting de Braga, está agendada para as 19h45 deste sábado e tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.