Carvalhal reserva lugar para a Taça da Liga no museu do Braga

Carlos Carvalhal está seguro do valor da sua equipa, do conhecimento do adversário, da preparação mental e física para enfrentar o Sporting, este sábado, na final da Taça da Liga. Uma segurança que associada à ambição que sente nos seus jogadores o faz acreditar, com convicção, de que o Braga, em ano de centenário, vai levar o troféu para casa. "Estamos preparados, viemos com ambição de vencer. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance. O Sporting é uma boa equipa, joga bem, tem um bom treinador, mas em campo estará um Braga muito ambicioso. Num ano de centenário, todos estamos com o espírito de conseguir levar o troféu para Braga", afirma o treinador, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, em Leiria.

Será o segundo jogo entre as duas equipas, depois de no campeonato o Sporting ter vencido o Braga, por 2-0, em Alvalade. Reportando-se a essa partida, Carvalhal recorda que teve as escolhas limitadas, devido a vários casos positivos de Covid-19. "Estamos mais equilibrados em relação àquele jogo. Temos mais opções. Estaremos melhor preparados do que na altura", refere. Braga é "outsider" numa realidade que protege os três grandes Carlos Carvalhal não tem problemas em assumir que o Braga tem argumentos para vencer o Sporting e conquistar a Taça da Liga, mas isso não altera o posicionamento do clube em relação à forma como define os seus objetivos. O treinador reforça que os minhotos são um "outsider" na comparação com os três grandes, pelo poder social e económico que têm, mas também, defende colocando aspas sobre as aspas e sem concretizar, "pela proteção que têm a nível geral". "O Braga está a fazer tudo para diminuir a diferença que existe. Tem escalado uns degraus, mas isto não invalida que dentro de campo, num determinado jogo, não possamos vencer. O Braga tem a capacidade de jogar olhos nos olhos em qualquer estádio", sublinha.