Carvalhal recorda Cavani para refutar notícias sobre saída de Paulinho

Carlos Carvalhal sugere que Paulinho é o Cavani do mercado de inverno. O treinador do Sporting de Braga utiliza as notícias que alimentaram a comunicação social no mercado de verão, sobre a possibilidade do uruguaio reforçar o Benfica, para descreditar a possibilidade de Paulinho rumar ao Sporting.

"[As notícias] Fazem lembrar o grande jogador de futebol que fez manchetes dos jornais na pré-época", afirma o treinador o Braga, depois de questionado sobre se as últimas notícias sobre o interesse dos leões em Paulinho teriam efeitos na preparação da equipa.

"Já ninguém liga a isso. Vai entrar para anedotário", acrescenta Carvalhal que já comentou o tema, em momentos anteriores, lamentando que se continuasse a insistir na possibilidade de um negócio que, de acordo com consulta que fez junto de António Salvador, não se concretizará.