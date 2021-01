Zidane infetado com Covid-19

O Real Madrid informa, num curto comunicado, que Zinedine Zidane testou positivo à Covid-19.

O treinador francês está em isolamento e já não viaja com a equipa para o País Basco, onde este sábado defronta o Alavés.

Em risco está a sua presença nos jogos seguintes do Real, com Levante, Huesca e Getafe. A evolução do estado de saúde de Zidane irá determinar a data de regresso do treinador.

O adjunto David Bettoni, informa a imprensa espanhola, assume o comando interino do Real Madrid.