Palmeiras mais longe da luta pelo título brasileiro

O Palmeiras, de Abel Ferreira, perdeu com o Flamengo, por 2-0, em jogo da jornada 31 do campeonato brasileiro. Luan, na própria baliza, no final da primeira parte, e Pepê, no segundo tempo, foram os autores dos golos da antiga equipa de Jorge Jesus, agora orientada por Rogério Ceni.

O resultado coloca o Palmeiras mais longe da possibilidade de lutar pelo título e relança a candidatura do campeão em título, Flamengo. Os paulistas ficam a oito pontos do Internacional de Porto Alegre, líder do Brasileirão, e a seis do São Paulo, que ocupa o segundo lugar.

O Palmeiras tem menos um jogo do que os dois da frente, mas tem as mesmas partidas realizadas que Flamengo (3.º) e Atlético Mineiro (4.º), com mais quatro e três pontos do que a equipa treinada por Abel Ferreira, respetivamente.

O Grémio é 6.º classificado com os mesmos pontos do Palmeiras. O verdão acusou algum desgaste na partida com o Fla, realizada em Brasília. O Maracanã já está reservado para a final da Taça Libertadores, que o Palmeiras vai disputar com o Santos, no dia 30 de janeiro.