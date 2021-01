Jiménez mais próximo da recuperação, mas ainda sem data para o regresso

Raúl Jiménez, avançado do Wolverhampton, continua a sua recuperação depois da uma grave lesão no crânio e evoluiu para treinos com corrida, revelou o treinador Nuno Espírito Santo.

Ainda assim, o técnico português insiste que não é possível prever quando é que o mexicano poderá regressar à competição.

"Ele já começou um pouco de trabalho físico no ginásio, com corrida e passdeira e está cada vez melhor. Não podemos estabelecer um tempo para o regresso. Espero que as coisas continuem a melhorar e em breve ele possa voltar ao grupo", afirmou, em conferência de imprensa.

O avançado sofreu, a 29 de novembro, uma fratura craniana na sequência de um violento choque de cabeça com David Luiz e teve de ser operado.

Jiménez, de 29 anos, está na terceira época no Wolverhampton e é uma das figuras da equipa, tendo apontado 48 golos em 110 jogos disputados. Antes, o avançado esteve duas temporadas ao serviço do Benfica.