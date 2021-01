Haaland bisa, mas não evita nova derrota do Dortmund

O Dortmund perdeu, esta sexta-feira, em casa do Borussia Monchengladbach, por 4-2, e está fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa visitada entrou a vencer, logo com um golo de Elvedi aos 11 minutos de jogo. Antes, já tinha visto um golo ser anulado a Neuhaus pelo VAR.

Haaland voltou a ser protagonista do Dortmund e virou o resultado com golos aos 22 e 28 minutos, mas Elvedi voltou a marcar e igualar o resultado aos 32 minutos, que se manteve até ao intervalo.

No segundo tempo, Bensebaini colocou o Monchengladbach em vantagem aos 49 nminutos e Thuram fechou o resultado já perto do final, aos 78 minutos de jogo. O português Raphael Guerreiro foi titular e somou os 90 minutos no Dortmund.

Com este resultado, o Monchengladbach ultrapassa o Dortmund na tabela e sobe ao quarto lugar. Já a equipa de Edin Terzic ainda pode ser ultrapassada esta jornada pelo Wlfsburgo, Union Berlim e Eintracht Frankfurt.