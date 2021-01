A democracia na América

“A democracia venceu”, declarou Joe Biden no seu discurso na cerimónia de posse. Uma cerimónia rodeada por uma excecional quantidade de guardas nacionais (polícia militarizada) armados até aos dentes. O discurso de Biden foi um apelo ao fim da desunião dos americanos, mostrando que a democracia é um acordo para discordar – isto é, quem discorda não deve ser um inimigo a abater mas um adversário a respeitar. Ora isto implica algum terreno comum entre quem toma diferentes posições no espaço público.

Esse terreno foi minado por Trump. Mas a tendência vinha de trás: teve a ver com o fim da guerra fria, que deu a muitos americanos uma certa euforia na vitória sobre o comunismo; alguns passaram a considerar que o poderio da única superpotência, os EUA, tudo permitia. Os neoconservadores, que emergiram com Bush filho na presidência e sobretudo com Dick Cheney na vice-presidência, colocaram a força à frente do direito e da moral. O desastre da invasão do Iraque resultou dessa posição; como também aconteceu com usar de tortura contra suspeitos de terrorismo, depois do terrível ataque de 11 de setembro de 2001.

Entretanto, no partido republicano – o partido de Lincoln... – uma fação de extrema-direita foi tomando conta das escolhas de candidatos a vários cargos políticos, nas chamadas eleições primárias. Há quatro anos escolheram Trump para candidato presidencial. Trump ganhou e durante o seu primeiro e único mandato meteu na gaveta o conservadorismo democrático tradicional neste partido. Tudo culminou com o incitamento à invasão do Capitólio, no passado dia 6.

Um triste espetáculo, que só não fez mais do que cinco mortos por mera sorte. Mas foi demasiado para o estômago de muitos políticos republicanos. É o caso de Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado, maioria que os republicanos perderam nas eleições de 3 de novembro. McConnell levou quatro anos a fazer o que Trump queria, mas mudou finalmente de posição perante o ataque ao Congresso de Washington. Outros importantes políticos republicanos também nessa altura recusaram continuar a ser tutelados por Trump.

Por uma questão de princípio ético ou por mero oportunismo? Só o futuro o dirá. A verdade é que foram relativamente poucos os dirigentes republicanos que, desde o princípio do mandato de Trump, lhe fizeram frente. O caso mais notável é Mitt Romney, que nunca cedeu à política de Trump. Veremos se, fora da Casa Branca, Trump continua a fazer política, fundando um novo partido ou rebentando com o partido republicano.

Agora cerca de um terço dos americanos ainda acredita que Biden é presidente graças a uma enorme fraude eleitoral. E quase metade dos que votaram em Trump está de acordo com o assalto ao Capitólio. Isto passa-se depois de mais de oitenta autoridades judiciais e administrativas terem investigado e concluído não ter havido fraude eleitoral alguma. É irracional, mas é assim.

Quer isto dizer que a nova administração dos EUA terá imensas dificuldades em superar o fosso que separa perto de metade dos americanos da outra metade. Não existem, por enquanto, condições para unir os americanos, não nas preferências político-partidárias, mas na aceitação das regras básicas de uma democracia liberal.

O que Biden poderá fazer será combater as causas de tantos americanos tomarem estas atitudes irracionais e antidemocráticas. Eles estão zangados porque se julgam desprezados pelo poder dos políticos. Aí, a prioridade de Biden terá de ser um combate mais eficaz à pandemia, que Trump durante muito tempo ridicularizou.

Depois, há a frustração dos que veem a riqueza concentrar-se num número cada vez mais pequeno de bilionários, enquanto a pouca riqueza deles estagna ou mesmo diminui. A democracia liberal que Biden defende terá, também, de se preocupar com o excesso de poder do dinheiro nas decisões políticas, seja através do “lobbying” (influenciando os políticos estaduais e federais), seja no gigantesco volume de dinheiro que implicam as campanhas eleitorais. O capitalismo selvagem destrói a democracia liberal.