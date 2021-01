Portugal volta a receber MotoGP em abril

Portugal vai acolher pelo segundo ano consecutivo uma prova do Mundial de MotoGP, a 18 de abril, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, anunciaram, esta sexta-feira, a organização do campeonato (Dorna) e a Federação Internacional de Motociclismo (FIM). O adiamento das corridas marcadas para Argentina (11 de abril) e Estados Unidos (18 de abril), devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, promoveu o Autódromo Internacional do Algarve de suplente a circuito efetivo do campeonato O adiamento das corridas marcadas para Argentina (11 de abril) e Estados Unidos (18 de abril), devido ao aumento de casos provocados pela pandemia do novo coronavírus, promoveu o Autódromo Internacional do Algarve de suplente a circuito efetivo do campeonato

Portugal vai acolher a terceira etapa do Mundial de MotoGP, que arranca em 28 de março, em Losail, no Qatar, o mesmo circuito que vai receber a segunda etapa, o GP de Doha, a 4 de abril. Em 2020, Portimão recebeu pela primeira vez uma corrida de MotoGP, em 22 de novembro, quando Miguel Oliveira (KTM) arrebatou o segundo triunfo na classe rainha do motociclismo de velocidade, depois do triunfo em Estíria, na Áustria, em 23 de agosto. Esta vai ser a 15.ª edição do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, depois de 12 edições, entre 2002 e 2012, terem sido disputadas no autódromo do Estoril e a de 1987 no circuito de Jarama, em Espanha. Além de integrar o calendário do Mundial de Motociclismo, o Autódromo Internacional do Algarve foi também incluído, esta sexta-feira, no WEC, o Campeonato do Mundo Resistência da FIA.