Portimão entra no calendário do Mundial de Resistência

"Devido à rápida evolução do novo coronavírus, e também devido a várias alterações promovidas em diferentes países, incluindo restrições de deslocação, o WEC não quis correr riscos desnecessários. Como a maioria das equipas que participam no campeonato estão baseadas na Europa, foi tomada a decisão de organizar a primeira corrida do ano no continente europeu", explica o WEC, em comunicado, esta sexta-feira.

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, vai receber a primeira prova do Mundial de Resistência da Federação Internacional do Automóvel (WEC), em substituição das 1000 Milhas de Sebring.

O Autódromo Internacional do Algarve continua a aguardar pela possibilidade de este ano também receber o Mundial de Fórmula 1, como aconteceu em 2020.

O resto do calendário do WEC mantêm-se inalterado. As três provas que se seguem a Portimão são na Europa: Spa-Francochamps, na Bélgica; Le Mans, em França; Monza, em Itália.

Para 26 de setembro estão previstas as 6 Horas de Fuji, no Japão, e a época termina com as 8 Horas do Bahrain, a 20 de novembro.