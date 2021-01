António Horta Osório substitui Luís Portela na administração da Bial

O gestor António Horta Osório será o novo presidente do conselho de administração da farmacêutica Bial a partir de abril, depois de deixar a presidência executiva do banco Lloyds, substituindo Luís Portela no cargo.

"O convite que me foi dirigido pelo Luís Portela constitui um enorme orgulho. A Bial é uma das empresas portuguesas que mais admiro, não só pela missão que abraçou de contribuir para a melhoria da saúde e da qualidade de vida das pessoas, mas também pelo sucesso que tem conseguido alcançar na implementação da sua estratégia", disse à Lusa António Horta Osório.

O gestor substitui Luís Portela, acionista maioritário da Bial e presidente durante os últimos 42 anos.

"Em estreita colaboração com o CEO [presidente executivo], António Portela, bem como com os restantes membros do conselho de administração espero contribuir ativamente para uma permanente melhoria do modelo organizativo, para maximizar o valor da empresa a longo prazo e para reforçar o caminho de internacionalização há muito encetado com sucesso pela Bial", acrescentou Horta Osório.

"Acredito que a minha experiência internacional em funções executivas, e também não executivas, possa ser útil à empresa que está presente em alguns mercados que conheço bastante bem", considerou o gestor.

"O caminho desenhado pelo Luís Portela lançou a Bial no mundo, tornando-a numa empresa internacional de renome e permitindo que possa agora ambicionar chegar ainda mais longe", concluiu António Horta Osório.