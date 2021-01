Gaspar Ramos teme desaires até ao clássico contra o Sporting

Gaspar Ramos, antigo líder do departamento de futebol do Benfica, teme mais desaires até ao clássico contra o Sporting, no início de fevereiro, jogo que considera importante para as contas do campeonato.

Até ao clássico, o Benfica recebe o Nacional, para a I Liga, e o Belenenses SAD, nos quartos de final da Taça de Portugal. Em declarações a Bola Branca, Gaspar Ramos destaca que "na prática não são jogos fáceis" para o Benfica, que está pressionado depois de um empate no Dragão, e a eliminação na meia-final da Taça da Liga.

"A queda na Taça seria mais um objetivo que se perdia e iria complicar ainda mais o espírito do grupo. O Benfica tem um calendário intenso, com muitos jogos, e isso vai criar desgaste na equipa, o que não vai acontecer com o Sporting. Mesmo em relação ao futuro, não só ao jogo que se aproxima. Se não ganharmos, vamos ter mais dificuldade no futuro, com jornadas europeias pelo meio", afirma.

Sem esquecer o facto do Sporting ter um calendário menos sobrecarregado, Gaspar Ramos revela a desilusão que reina até à data no seio dos apoiantes encarnados, depois das promessas de Jorge Jesus no início da temporada.