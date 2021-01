Sporar e Nuno Mendes ainda em isolamento. Só a Covid-19 limita o treino do Sporting

O presidente do clube, Frederico Varandas, censurou aquilo que considera ter sido uma alteração dos procedimentos sanitários e informou que iria apresentar queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs-Portugal, laboratório que fez o primeiro teste.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu, em comunicado na quarta-feira, que a informação sobre os testes realizados a Nuno Mendes e Sporar, com resultado falso positivo, não chegou "em tempo útil" para uma validação da autoridade de saúde local, no sentido de permitir o regresso dos dois jogadores à atividade .

As únicas baixas para Rúben Amorim são Neto e Tabata, também eles infetados com o novo coronavírus.

O conjunto Leonino orientado por Rúben Amorim volta a treinar esta sexta-feira às 10h00, à porta fechada, em Alcochete. Mais tarde, às 18h00, o treinador faz a antevisão da final da Taça da Liga.



A final, entre Braga e Sporting, joga-se no sábado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.