Jovane Cabral e a vitória contra o FC Porto: "Esta equipa nunca desiste"

Jovane Cabral, autor dos dois golos contra o FC Porto que colocaram o Sporting na final da Taça da Liga, acredita que foi um triunfo justo contra os dragões e recorda que o Sporting "nunca desiste". Em declarações à SportingTV, o extremo cabo-verdiano recorda a reviravolta no marcador.

"Foi uma vitória importante e usta. Sabíamos que íamos ter pela frente uma equipa muito forte, tal como são todas as que competem nesta 'final four' da Taça da Liga, mas desde o primeiro minuto que demonstrámos uma enorme vontade em garantir a presença na final. O golo do FC Porto surgiu já na parte final do jogo, mas esta equipa nunca desiste. Já provámos várias vezes que somos uns leões em campo. Nunca deixamos de acreditar e conseguimos dar a volta", afirmou.

O extremo não foi titular, mas foi decisivo ao apontar os dois golos do triunfo leonino. Jovane Cabral mostra-se satisfeito pelos golos apontados.

"Todos querem ajudar e eu não sou exceção. Somos um grupo muito solidário, unido e forte. Sinto que somos uma grande família. Obviamente estou muito feliz pelos golos, mas o que quero realçar é a atitude de todos. Coletivamente estivemos muito bem e conseguimos apurar o Sporting para a final da Taça da Liga, que era o nosso primeiro objetivo", diz.