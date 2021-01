Beto reclama esclarecimento ao Sporting sobre casos de Nuno Mendes e Sporar

Roberto Severo Beto, ex-jogador e antigo "team manager" do Sporting lamenta que o clube ainda não tenha um esclarecimento sobre os casos de Nuno Mendes e Sporar, e que neste momento ainda não haja uma certeza sobre se Rúben Amorim pode utilizar os jogadores no sábado na final da Taça da Liga, com o Braga.

"São duas situações muito mal explicadas. Já era tempo de ser dado algum esclarecimento ao Sporting e ao futebol português. São dois jogadores que fazem falta à equipa", adverte Beto, em entrevista à Renascença.



Nuno Mendes e Sporar testaram positivo à Covid-19, ficaram fora do jogo com o Rio Ave, na sexta-feira, mas em testes subsequentes tiveram resultados negativos. O diretor clínico do clube explicou, na segunda-feira, que, estando os atletas assintomáticos e não tendo sido possível identificar fonte de contágio, os primeiros testes "foram falsos positivos".

Resposta do laboratório não chegou em tempo útil

O Sporting solicitou a utilização dos jogadores frente ao Porto, nas meias-finais da Taça da Liga, mas um atraso do laboratório que processou a primeira amostra, na resposta a um pedido de esclarecimento da Autoridade Regional de Saúde, impediu que a presença de ambos no encontro de Leiria fosse validada.

O presidente do clube, Frederico Varandas, censurou aquilo que considera ter sido uma alteração dos procedimentos sanitários e informou que iria apresentar queixa na Ordem dos Médicos do diretor clínico da Unilabs-Portugal, laboratório que fez o primeiro teste.

Nuno Mendes e Sporar não tiveram permissão, por parte das autoridades de saúde, para regressar à atividade e ainda não é certo se poderão ser utilizados na final da Taça da Liga..

A final, entre Braga e Sporting, joga-se no sábado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.