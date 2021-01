​Sem fugir à lógica

O Sporting de Braga está na final da Taça da Liga, e não se pode dizer que a lógica tenha sido contrariada. Ou seja, sendo mais forte e partindo para a segunda meia-final com a perspetiva de a vencer, a verdade é que o Benfica não resistiu àquilo que ameaça tornar-se um hábito nos confrontos entre benfiquistas e arsenalistas.



Para o jogo de ontem à noite, colocavam-se problemas de vária ordem à formação comandada por Jorge Jesus: a pandemia tem continuado a fazer estragos no Seixal, e embora o treinador encarnado tivesse a possibilidade de juntar um onze com credenciais, a verdade é que a equipa tem sido dizimada pelo covid-19, dando isso origem à ausência de alguns jogadores habitualmente titulares.

Verdadeiramente houve equilíbrio no desafio de ontem, embora a qualificação bracarense deva ser considerada justa. Os minhotos foram mais eficazes, enquanto o Benfica apenas logrou obter um golo, e este na transformação de uma grande penalidade indiscutível.

O FC Porto já dissera adeus à final no jogo da véspera, juntando-se-lhe ontem o Benfica, o que deixou o troféu à mercê de Braga e Sporting.

Vamos por isso aguardar pelo próximo sábado e pelo desfecho do jogo a disputar também em Leiria. Recordando que ambas as equipas já contam no seu historial com vitórias nessa competição.

A propósito de historial, é oportuno salientar aqui o centenário festejado há poucos dias pelo Sporting Clube de Braga, e que por isso merece ser parabenizada.

A afirmar-se cada vez mais no panorama desportivo português, o clube minhoto é hoje um baluarte muito profissional e com capacidade para ser cada vez melhor.