Papa lamenta duplo atentado que matou 28 pessoas em Bagdad

A Santa Sé divulgou esta quinta-feira um comunicado no qual expressa o pesar do Papa Francisco pelo duplo atentado que matou pelo menos 28 pessoas em Bagdad, no Iraque.

“O Papa Francisco ficou profundamente triste ao saber dos ataques à bomba em Tayaran Square em Bagdad esta manhã”, lê-se no telegrama enviado esta manhã ao Presidente da República do Iraque.

A nota informa ainda que Francisco deplora “este ato insensato de brutalidade” e reza pelas vítimas que faleceram e suas famílias, pelos feridos e pelo pessoal de emergência que prestam assistência”.

No telegrama, assinado pelo Secretário de Estado do Vaticano, lê-se ainda que "confiando que todos continuarão a trabalhar para superar a violência com fraternidade, solidariedade e paz, o Papa

Francisco invoca sobre a nação e seu povo a bênção do Altíssimo”.

O atentado desta manhã no centro de Bagdad, causou mais de duas dezenas de mortos e acontece no dia seguinte à publicação pela Santa Sé dos detalhes da próxima visita do Papa ao Iraque, prevista para os dias 5 a 8 de março 2021.