Há um novo caminho de peregrinação entre Rio Maior e Fátima

Chama-se Caminho dos Candeeiros. Está praticamente concluído e vai ligar Rio Maior à Cova da Iria.

O Caminho dos Candeeiros – Caminhos de Fátima, constitui o primeiro passo de um projeto de estruturação de caminhos pedestres que têm Rio Maior e o Caminho dos Candeeiros como um ponto de encontro dos peregrinos que se deslocam do Oeste (Torres Vedras, Óbidos, Caldas da Rainha, Bombarral, Peniche) e da grande Lisboa, (Azambuja, Alenquer, Vila Franca de Xira, Lisboa) para Fátima.

O projeto, uma parceria entre os municípios de Rio Maior e Porto de Mós, procura evitar as estradas com grande circulação automóvel em favor de caminhos de terra e estradas rurais no interior do Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, criando “condições seguras e aprazíveis para peregrinos e viajantes que futuramente se irão dirigir ao Santuário de Fátima”.

O presidente da autarquia, Filipe Santana Dias, conta à Renascença que “o Caminho dos Candeeiros é um projeto não só muito interessante do ponto de vista turístico, dado passar por alguns dos nossos pontos de maior interesse, como do ponto de vista da segurança, convidando os peregrinos a evitar as habituais vias de grande circulação automóvel”.

“Quem optar por este caminho percorrerá territórios variados, com grande interesse cultural e paisagístico, tais como as Marinhas do Sal, o Olho d'Água, a Pedreira do Barco e os muros de pedra seca de Alcobertas, isto no território do concelho de Rio Maior”, acrescenta a autarquia em comunicado.

O percurso tem cerca de 50 km, entre a cidade de Rio Maior e o Santuário de Fátima, e a conclusão da marcação está prevista para o mês de abril, permitindo a sua utilização na Peregrinação do 13 de maio.