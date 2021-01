Rui Quinta. Sérgio Conceição "no mundo novo" dos treinadores

A nova realidade do futebol trouxe também os treinadores para um "mundo novo", a imprevisibilidade que a pandemia provoca aos plantéis obriga a uma reação rápida e eficaz, por forma a deixar o grupo preparado para o desafio que se segue.

Rui Quinta, treinador, campeão no FC Porto na equipa técnica de Vítor Pereira, olha para estes tempos com algum desconforto, pois como afirma "é impossível controlar" o que não se domina.

"A arte do treinador estará na análise que faz e nas decisões que toma, se bem que não há padrão nenhum. É um mundo novo para todos nós. No caso do FC Porto, vêm aí uma série de competições e de cadência de jogos, que acaba por causar alguma apreensão", enfatiza o agora técnico do Salgueiros.