Porto com mais dois casos de Covid-19. Sérgio Conceição está negativo

Nanu e Romário Baró testaram positivo à Covid-19, confirmou a Renascença. Já Sérgio Conceição e Uribe, que tinham sido isolados do grupo na quarta-feira, depois de terem apresentado sintomas gripais, deram negativo.

O FC Porto tem, neste momento, seis jogadores em isolamento, devido a infeção pelo novo coronavírus. Os casos de Nanu e Baró juntam-se aos de Evanilson, Luis Díaz, Sérgio Oliveira e Otávio.

O médio brasileiro, no entanto, poderá ser opção para o próximo jogo, na segunda-feira, com o Farense, a contar para a jornada 15 do campeonato. Nessa altura Otávio já terá cumprido o período de 10 dias de isolamento previsto pelas autoridades de saúde. Caso esteja assintomático, poderá entrar nos planos de Sérgio Conceição.

O Porto regressa aos treinos na sexta-feira já com Sérgio Conceição presente no Olival, depois de ter sido Vítor Bruno a orientar o trabalho na quarta-feira. O treinador adjunto é baixa para a deslocação ao Algarve, por ter sido expulso na meia-final da Taça da Liga, frente ao Sporting.