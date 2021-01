FC Porto. Treinador e dois jogadores em casa por precaução

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e os jogadores Uribe e Romário Baró estão em isolamento profilático, depois de terem apresentado sintomas gripais.

Não participaram no treino de quarta-feira, após o jogo com o Sporting, e foram testados à Covid-19. Os três aguardam resultado para saberem se poderão voltar ao trabalhar e viajar para o Algarve, no domingo, na véspera do jogo com o Farense,

O FC Porto volta, assim, a agir preventivamente com vista a acautelar a possível propagação de casos de infeção pelo novo coronavírus na equipa de futebol profissional. Todos os elementos do plantel, equipa técnica e "staff" foram testados.

Esta quinta-feira é dia de folga no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia. O FC Porto regressará ao trabalho na sexta-feira.

(Em atualização)