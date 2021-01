Voto antecipado: 80% dos inscritos votaram no domingo

Os que não o fizeram têm ainda uma segunda oportunidade, uma vez que podem exercer o seu direito com a restante população no próximo domingo, dia 24.

A taxa de participação no voto antecipado em mobilidade - que decorreu no passado domingo - foi de 80,15%. Dos 246 mil inscritos, votaram 197.903.

Depois da experiência de 2019, nas europeias e legislativas, o voto antecipado em mobilidade alargou-se das capitais do distrito para as sedes dos 308 concelhos e o objetivo é simples: evitar grandes concentrações de pessoas devido à epidemia de Covid-19 no país.

O dia de votação antecipada foi marcado por longas filas de pessoas para votar, em especial nas grandes cidades, o que originou críticas de partidos da oposição, como PSD e CDS.

No domingo, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, votou no Barreiro, distrito de Setúbal, para as presidenciais de 24 de janeiro e considerou que o processo correu bem, mas, um dia depois, o primeiro-ministro, António Costa, reconheceu deficiências de organização em alguns concelhos.