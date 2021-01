Presidenciais "deviam ter sido adiadas", defende Rui Rio

O presidente do PSD considera que o adiamento das eleições seria uma medida de “bom senso”, atendendo à evolução da pandemia em Portugal.

Numa conferência de imprensa, convocada para reagir à decisão do Governo de suspender as aulas durante 15 dias, Rui Rio defendeu que "as eleições deviam ter sido adiadas", mas apelando, ao mesmo tempo, ao Governo para que garanta a segurança da participação eleitoral dos portugueses, assegurando que não se repetem as filas de domingo de passado no voto antecipado.

