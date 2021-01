SNS no limiar da rutura apesar de reforço de 1.600 camas

Na última semana as enfermeiras e as unidades de cuidados intensivos dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde foram reforçadas com mais de 1.600 camas destinadas a doentes com Covid-19. Mesmo assim, e apesar do esforço, a taxa de ocupação continua acima dos 90% e a pressão sobre o SNS não pára de aumentar.

De acordo com a última atualização, enviada pelo ministério da Saúde à Renascença, há agora “perto de 5.400 camas de enfermaria e 780 camas de medicina intensiva” afetas à Covid-19 nos hospitais do SNS.

Esta quinta-feira, o número de internamentos voltou a subir e a taxa de ocupação atinge os 90% em uci e supera os 91% em enfermaria Covid-19.

Fonte do ministério avança, também, que “a 18/01/2021, de acordo com a informação veiculada pelas ARS, estavam disponíveis por contratação/acordo pelas ARS um total de 848 camas do setor social, privado e militar”.