Qual a responsabilidade de médicos, enfermeiros e hospitais em medicina de catástrofe?

A situação de emergência e falta de meios que o país está a viver quer para tratar doentes Covid quer não Covid não isenta os profissionais de saúde das diferentes formas de responsabilidade jurídica: disciplinar, civil e criminal .

"Não há um nenhum afastamento das regras gerais do Direito por estarmos numa situação de emergência", diz André Dias Pereira à Renascença. O especialista em Direito da Saúde afirma no entanto que "é evidente que, estando nós numa situação de medicina de catástrofe, o juiz terá que avaliar quer a ilicitude quer a culpa do comportamento dos profissionais de saúde em função do caso concreto e à luz das dificuldades de trabalho existentes”.

O professor na Faculdade de Direito de Coimbra explica que, “embora possa ser contrário às boas praticas médicas não ligar um doente a um ventilador ou não lhe dar oxigénio, se esses meios não existem, a responsabilidade do médico ou do enfermeiro é pouca ou nenhuma”.

André Dias Pereira defende no entanto que declarações de escusa de responsabilidade genéricas, como as que a Ordem dos Enfermeiros disponibilizou aos seus associados, ”têm um valor jurídico muito baixo ou nulo”. Explica que o que médicos e enfermeiros devem fazer “é um protesto ao seu superior hierárquico, dando-lhe conta de que não têm condições para poder exercer as boas práticas da medicina ou da enfermagem”, por exemplo, “não ter descanso diário, não ter medicamentos, ou ter um fluxo de doentes anormal que o impedem de chegar a todos”.

Essa reclamação, sim, “protege o profissional de saúde de uma eventual responsabilidade criminal”, sustenta André Dias Pereira, "porque o Ministério Público abre um inquérito mas vê que a pessoa trabalhava no limite e sem meios e naturalmente a consequência que tira é o arquivamento do processo”.