Crianças em situações de risco precisam de atenção redobrada com escolas fechadas

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira o fecho das escolas por 15 dias, e sem ensino à distância. A solução do Governo é a de criar uma interrupção letiva nas próximas duas semanas que "será compensada [posteriormente] no calendário escolar”.

As famílias com crianças menores de 12 anos serão apoiadas "idêntico ao que foi dado na primeira fase do confinamento", ou seja, com 66% do ordenado.

O encerramento das escolas entra em vigor já esta sexta-feira.