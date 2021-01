Covid-21. Hospital Militar de Lisboa duplica capacidade com mais 140 camas

Veja também:

O polo de Lisboa do Hospital Militar duplicou a sua capacidade, com mais 140 camas, para ajudar a tratar doentes com Covid-19, anunciou o Ministério da Defesa Nacional (MDN) nesta quinta-feira.

No total, o hospital terá um total de 274 camas de enfermaria, 197 para doentes Covid-19 (72%) e 20 camas de cuidados intensivos, das quais, 15 são para infetados com o novo coronavírus (75%), lê-se no comunicado.

Atualmente, estão internados 124 doentes com Covid-19 internados nos dois polos do hospital das Forças Armadas (Lisboa e Porto), 101 dos quais provenientes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Hospital das Forças Armadas já tratou 652 doentes com Covid-19, com origem no SNS, de acordo com a informação do ministério.