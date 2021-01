Covid-19. UBI adia exames do primeiro semestre para depois da Páscoa

Veja também:

A Universidade da Beira Interior (UBI) anunciou, esta quinta-feira, que vai adiar a época de exames do primeiro semestre para uma data depois da Páscoa.

A decisão surge na sequência das “medidas anunciadas hoje pelo Governo” face ao “agravamento da pandemia”, justifica o reitor António Fidalgo, num e-mail enviado a docentes e estudantes, a que a Renascença teve acesso.

Para suprir esta mudança, o início do segundo semestre na UBI irá ser antecipado, de 22 para 8 de fevereiro. Por sua vez, os alunos de primeiro ano, adianta o reitor no mesmo e-mail, continuarão no regime de ensino à distância até 29 de janeiro.

Em dezembro, já na expectativa de um aumento do número de infetados com Covid-19 após o Natal, a UBI tomou a iniciativa de, em janeiro, passar todas as aulas teóricas para o regime online.

Na altura, em declarações à Renascença, João Canavilhas, vice-reitor da UBI, defendeu que essa medida permitiria à universidade ter “mais salas disponíveis para [a época das] frequências”.