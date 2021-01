Confederação de Pais sugere antecipação das férias escolares

Veja também:

A Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP) sugere a antecipação das férias escolares do Carnaval e da Páscoa.

O presidente Jorge Ascenção diz à Renascença que o ensino à distância não é eficaz e que, por isso, já enviou para o Ministério da Educação um pedido de antecipação das férias.

“Há escolas que funcionam por semestres e iam já fechar uma semana. Depois, há as férias do Carnaval e da Páscoa. Por isso, o melhor era as crianças ficarem duas semanas sem aulas”, defende.

Jorge Ascenção lembra que o encerramento das escolas tem um impacto muito grave nos alunos, que só se vai avaliar daqui a uns tempos. Nem todos os alunos têm meios para acompanhar as aulas através das plataformas eletrónicas e foi por essa razão, revela, que a CONFAP sugeriu, no passado, ao Governo, a opção por ensino misto, com aulas presenciais e à distância para o Secundário, ideia que agora já não resulta porque “as pessoas meteram na cabeça que as escolas têm de fechar e não há outra alternativa e íamos continuar a ter ruido”.



A confederação das associações de pais continua a dizer que o problema não está nas escolas, mas considera que agora é inevitável o encerramento dos estabelecimentos de ensino.

“Criou-se a ideia de que as escolas são o perigo para o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, mas isso não é verdade. Se a seguir ao encerramento das escolas não conseguirmos achatar a curva, então, vai ser necessário fechar supermercados?“, desabafa o presidente da CONFAP.

O primeiro-ministro prepara-se para anunciar o fecho de todos os estabelecimentos de ensino, do básico ao superior a partir de sexta-feira. António Costa deve falar ao país por volta das 13h00, após a reunião do Conselho de Ministros que vai decorrer por videoconferência, segundo uma nota enviada às redações.



Portugal registou na quarta-feira 219 mortes relacionadas com a Covid-19 e 14.647 novos casos de infeção com o novo coronavírus, os valores mais elevados desde o início da pandemia, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos está a subir desde o dia 1 de janeiro, dia em que estavam 2.806 pessoas internadas.