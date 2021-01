Boletim DGS. Novo máximo de mortes em Portugal por Covid-19

O número de internados mantém a tendência de crescimento. Há agora 5.630 pessoas internadas com Covid, mais 137 do que ontem, das quais 702 em cuidados intensivos (mais 21 do que ontem).

Na semana passada, em entrevista à Renascença , o presidente da Sociedade Portuguesa de Cuidados Intensivos, Joao Gouveia, revelava que as 700 camas em UCI era "comportável com muitos ajustes e muitos sacrifícios e muita mudança de estrutura".

Só em Lisboa e Vale do Tejo há registo de mais de cinco mil casos (5.401), no Norte 4.510, no Centro 2.539, no Alentejo 638, no Algarve 355, na Madeira 78, nos Açores 23.

Entre as faixas etárias que mais casos apresentam estão as 40-49 e 50-59 anos, que ultrapassam dois mil casos diários. O jovens com idades entre 10-19 mantêm infecções perto dos 1.500 casos diários (1.459).