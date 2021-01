Duplo ataque suicida faz pelo menos 28 mortos em Bagdad

As forças armadas iraquianas dizem que dois atacantes com coletes armadilhados fizeram-se explodir entre uma multidão de pessoas, num mercado apinhado na Praça Tayaran, no centro de Bagdad, avança a agência Reuters.

Este tipo de ataques têm sido eventos raros na capital iraquiana desde a derrota do Estado Islâmico, em 2017. A última explosão do género aconteceu há dois anos , em janeiro de 2018.

Um duplo ataque suicida matou pelo menos 28 pessoas e feriu mais de 73 num mercado em Bagdad, no Iraque, esta quinta-feira. Até ao momento, as explosões ainda não foram reivindicadas.

Um porta-voz do Ministério do Interior disse que o número de mortos era de pelo menos 28, afirmando que se espera que o número aumente, uma vez que alguns feridos se encontram em estado crítico.

O Ministério da Saúde do Iraque enviou para o local pessoal médico e colocou a cidade, habitada por 10 milhões de pessoas, em estado de alerta máximo.



Os primeiros dados do governo referem que um homem fez explodir o cinto com explosivos que transportava na Praça Tayran, uma zona comercial no centro da capital.

O segundo elemento detonou as bombas que transportava na altura em que chegaram ao local os primeiros meios de socorro.

Bagdade não testemunhou quase nenhum ataque deste tipo desde que as forças iraquianas e uma coligação apoiada pelos Estados Unidos expulsaram o grupo militante do Estado islâmico do território que controlava no Iraque, em 2017.

A última explosão suicida mortal na capital iraquiana teve lugar em janeiro de 2018, também na Praça Tayaran, matando pelo menos 27 pessoas.

[Notícia atualizada às 11h]