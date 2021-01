Alemanha avisa que pode voltar a fechar fronteiras. Reforço de medidas "é inevitável"

“O perigo é quando as infeções aumentam num país, essa mutação torna-se numa variante maioritária e, depois, já não é possível controlar a infeção”, descreveu Braun. “Portanto, a intensificação das medidas nas nossas fronteiras internas é inevitável, e como ninguém quer isso, é importante que atuemos em conjunto agora”.

Em declarações ao canal estatal ARD, Helge Braun disse, de acordo com a agência Reuters, que era importante conseguir controlar os níveis de infeções, para que os países se possam proteger de novas variantes mais transmissíveis do vírus.

A Alemanha pode voltar a fechar fronteiras para os países vizinhos, se o ritmo das infeções diárias por Covid-19 não abrandar. A informação é avançada pelo porta-voz do Governo alemão, esta quinta-feira de manhã.

Na quarta-feira, a Alemanha voltou a registar mais de mil óbitos diários por Covid-19. Em 24 horas, morreram 1.148 pessoas, enquanto o número de novos contágios ascendeu a 15.974 em igual período, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Robert Koch (RKI).

No total, a Alemanha regista 48.770 mortes por covid-19 e 2.068.002 contágios desde o início da pandemia. O número de casos ativos no país é de 277.70.

O máximo de contágios ocorreu no passado dia 18 de dezembro com 33.777 novas infeções e de mortos na passada quinta-feira, com 1.244 num período de 24 horas.