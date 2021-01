Presidenciais. Quem se não for ele?

Nas eleições do próximo domingo, não se trata de reeleger um Presidente da República com a tradicional bonomia e pacatez com que o eleitorado tem reeleito todos os presidentes da República para um segundo mandato.

Curiosamente, entre 1986 e 1991, o presidente Mário Soares ouviu recados semelhantes do seu partido, pedindo-lhe que trocasse as voltas ao primeiro-ministro Cavaco Silva. Soares ouviu, mas fez rigorosamente o que quis: no seu primeiro mandato irritou o PS e protegeu Cavaco. Depois, quando chegou o momento da reeleição, Cavaco retribuiu: apoiou Soares tacitamente, contra Basílio Horta.

Outros criticam-no por não ter posto António Costa ‘no sítio’, ao longo do seu mandato. Consideram-no fraco por não ter sido mais forte, na relação com Costa e os seus governos.

Uns dizem-no demasiadamente afetivo e excessivamente ‘pictórico’, no sentido mais ‘selfie’ do termo.

Por outro lado, pessoas que habitualmente votam mais vezes à direita do que à esquerda, têm exprimido ressentimentos com o atual Presidente da República.

Dito isto, não se pode votar com medo. Porque o medo é meio caminho andado para a derrota. Mas não se pode votar também com a insustentável leveza de quem cumpre calendário, como se o resultado final fosse já conhecido. Porque a soma de todos os votos displicentes ou ausentes pode contribuir para fragilizar quem se presumia já eleito.

Sabe-se que a clivagem social é a melhor amiga do populismo e ele espreita-nos, à direita, mas também à esquerda. Ameaça Pessoas e Instituições. Até há bem pouco tempo, o ataque ao Capitólio seria impensável, exceto como argumento ficcional para um sucesso no cinema. Mas o impensável aconteceu: Washington ultrapassou Hollywood.

Na justiça não esteve bem. Conseguiu um pacto para a justiça que, no essencial, não foi cumprido. Substituiu uma Procuradora-geral e um Presidente do Tribunal de Contas, ambos com provas dadas.

Tudo isto não significa que a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa seja isenta de críticas e reparos. No que disse ou no que não disse. No que fez ou no que consentiu que se fizesse.

Confirma-se que em boa parte a direita é autofágica. Mina o próprio caminho. Abunda em estados de alma. Cultiva ciúmes. Desdobra-se em rivalidades internas. Não perdoa incómodos e não esquece ofensas. Desconfia dos próprios ‘chefes’ (sobretudo dos mais bem sucedidos). Tira-lhes o tapete, por razões que não confessa inteiramente. Combate ferozmente dentro do seu campo. E se no final do dia, a esquerda sair a ganhar, paciência. A culpa, está-se bem de ver, era do ‘chefe’.

Haverá no PSD quem sonhe com uma magistratura de guerrilha conduzida a partir de Belém, se possível derrubando o governo. Esquecem-se de um pormenor: ao fim de cinco anos de mandato presidencial, a direita ainda não credibilizou nenhuma alternativa de governo. Se Marcelo derrubasse Costa, o mais provável é que Costa sucedesse a si próprio.

Antiga eurodeputada do PS admite que, se for reele(...)

Noutros casos, como o da eutanásia, devia ter sido mais claro na sua posição e até numa simples recomendação ao parlamento: em plena pandemia avançar com a proposta da eutanásia é no mínimo ofensivo para todos aqueles que se dedicam a salvar a vida dos seus próximos, a começar pelos mais frágeis, quaisquer que eles sejam.

Também na liberdade de educação, Marcelo comentador não perdoaria ausências e silêncios do Presidente Marcelo. Um exemplo? O modo como convive com o atentado à liberdade de educação, no caso dos pais de crianças que recusam que a ideologia do género seja imposta aos seus filhos, como uma espécie de doutrina oficial do Estado. E chegou-se agora ao ponto de o ministério público perseguir esses mesmos pais por não abdicarem da liberdade de educar, consagrada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem, pela Constituição e pela própria lei.

São erros e não devem ser ignorados. Mas não há presidentes (ou primeiros-ministros) perfeitos. E na avaliação dos candidatos não vale a pena pensar que estamos perante super-heróis, imunes aos defeitos que todos temos. Todos têm pontos fracos e todas as escolhas têm os seus contextos. Aqui ou em qualquer outro país.

Errando como todos, Marcelo Rebelo de Sousa foi um Presidente diferente, mas indiscutivelmente em sintonia com os momentos e os acontecimentos, com as pessoas e os seus sofrimentos. Goste-se ou não, ficará na história, entre outros motivos, pelo modo original como interpretou o papel presidencial.

Em Marcelo, Portugal tem um Presidente. Durante cinco anos nenhum outro se perfilou. E em campanha eleitoral muito menos.

À esquerda, Ana Gomes tem dado um triste espetáculo de ataques pessoais e demagogia ideológica, secundada por Marisa Matias e João Ferreira, a propósito, entre outros aspetos, da pandemia e da alegada necessidade de requisição civil dos privados.

À direita, as provocações de André Ventura falam por si. Repetindo-se à exaustão, ofende, grita e provoca em muito do que diz e propõe. Ao insultar rebaixa-se a si próprio e tira dignidade à campanha.

Claro que no momento de discernir o voto, cada um tem os seus critérios e quadros de avaliação.