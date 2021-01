Vitória de Guimarães acerta calendário com triunfo contra o Nacional

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Nacional da Madeira por 3-1, em jogo em atraso da 12ª jornada da I Liga, partida adiada inicialmente devido a casos de covid-19 nos minhotos.

O jogo começou de feição para a equipa de Luís Freire, com um golo de Kenji Gorré aos 16 minutos de jogos.

O internacional português Ricardo Quaresma empatou o resultado pouco depois, aos 22 minutos, com um golo de trivela.

Oscar Estupiñan colocou o Vitória na frente já à entrada da segunda parte, aos 51 minutos de jogo, e um autogolo de Lucas Kal estabeleceu o resultado final, aos 61 minutos, após uma boa jogada coletiva da equipa de João Henriques.

O Vitória de Guimarães soma agora 23 pontos, mas mantém-se no sexto lugar, apesar de ter ainda um jogo em atraso, contra o Farense, adiado devido ao gelo no relvado. Caso vença, ultrapassa o Paços de Ferreira e fica a um ponto do Braga.

Já o Nacional está no 14º posto, com 13 pontos somados, um a cima da linha de água.