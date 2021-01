Vasco Seabra admite que casos de Covid-19 afetam o estado psicológico dos jogadores

Vasco Seabra, treinador do Moreirense, revela que os casos de Covid-19 nos plantéis afectam o estado psicológico dos futebolistas. Numa conferência online organizada pela Liga Portugal, o técnico recorda o jogo contra o Farense e a forma como um caso positivo mexe com os jogadores.

"Senti pela primeira vez quando fomos a Faro. Soubemos resultados à noite e jogadores tiveram de vir para casa. Os outros ficam intranquilos porque não sabem se têm ou não. Essas são as emoções mais duras de gerir e perturbam o estado normal dos atletas. Compreendem com naturalidade a testagem, só quando há um caso positivo é que cria intranquilidade", diz.

O técnico explica ainda os procedimentos no dia-a-dia, nos treinos. O Moreirense evita proximidades desnecessárias e contactos em espaços fechados.

"Procuramos uma maior distância nas conversas com o grupo e não estar fechados. Menos conversa no balneário e mais no campo. Mesmo num auditório, há cadeiras de intervalo, uma janela aberta para arejar", explica.

O treinador do Moreirense descreve ainda a forma como trabalha com os jogadores em isolamento, de forma a que estes possam regressar à competição sem problemas e evitando lesões musculares.

"Depende se estão assintomáticos. Com sintomas, temos de esperar que passem para poder treinar. O que procuramos é manter atividade, colocamos uma bicicleta em casa dos atletas e há um plano traçado para que mantenham a massa muscular e com treinos intervalados, de forma a simular um treino", termina.