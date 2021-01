Liga revela calendário até ao final da primeira volta

A Liga de Clubes anunciou o calendário definido para as restantes jornadas da primeira volta do campeonato.

Na jornada 15, Benfica e Nacional entram em campo pelas 17h30 de segunda-feira, 25 de janeiro, enquanto que o Farense recebe o FC Porto pelas 20h15 do mesmo dia. Boavista e Sporting encerram a ronda, com o pontapé de saída agendado para as 21h15 de terça-feira.

Na jornada 16, os três grandes jogam na segunda-feira, dia 1 de fevereiro, com o FC Porto-Rio Ave marcado para as 19h00, e o clássico Sporting-Benfica joga-se às 21h30.

A 17ª ronda, onde se completa a primeira volta da prova, joga-se a 4 e 5 de fevereiro. O Blenenses SAD recebe o FC Porto na quinta-feira, às 19h00, com os outros dois grandes a jogar no dia seguinte. Benfica e Vitória de Guimarães medem forças às 19h00, enquanto que o Sporting joga em casa do Marítimo à mesma hora.

O calendário

Jornada 15

Domingo, 24 de janeiro

Marítimo M. – FC P. Ferreira, 15h00 – Sport TV

Moreirense FC – Portimonense, 17H30 – Sport TV

FC Famalicão – Vitória SC, 20H15 – Sport TV

Segunda-feira, 25 de janeiro

Belenenses SAD – CD Tondela, 14H30 – Sport TV

Rio Ave FC – Santa Clara, 16H30 – Sport TV

SL Benfica – CD Nacional, 17H30 – BTV

SC Farense – FC Porto, 20H15 – Sport TV

Terça-feira, 26 de janeiro

SC Braga – Gil Vicente FC, 19H45 – Sport TV

Boavista FC – Sporting CP, 21H15 – Sport TV

Jornada 16

Sábado, 30 de janeiro

CD Nacional – FC Famalicão, 15H30 – Sport TV

CD Tondela – SC Farense, 18H00 – Sport TV

Portimonense – Boavista FC, 20H30 – Sport TV

Domingo, 31 de janeiro

Vitória SC – Marítimo M., 15H00 – Sport TV

Segunda-feira, 1 de fevereiro

Santa Clara – Belenenses, 17H00 – Sport TV

FC Porto – Rio Ave FC, 19H00 – Sport TV

Moreirense FC – SC Braga, 19H45 – Sport TV

Sporting CP – SL Benfica, 21H30 – Sport TV

Terça-feira, 2 de fevereiro

Gil Vicente FC – FC P. Ferreira, 20H15 – Sport TV

Jornada 17

Quinta-feira, 4 de fevereiro

SC Farense – Santa Clara, 15H00 – Sport TV

Belenenses SAD – FC Porto, 19H00 – Sport TV

SC Braga – Portimonense, 21H00 – Sport TV

FC Famalicão – Moreirense FC, 21H30 – Sport TV

Sexta-feira, 5 de fevereiro

Rio Ave FC – CD Nacional, 17H00 – Sport TV

SL Benfica – Vitória SC, 19H00 – BTV

Marítimo M. – Sporting CP, 19H00 – Sport TV

FC P. Ferreira – CD Tondela, 21H00 – Sport TV

Boavista FC – Gil Vicente FC, 21H00 – Sport TV