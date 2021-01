Leixões bate Vilafranquense e soma terceira vitória seguida

O Leixões recebeu e venceu, esta quinta-feira, o Vilafranquense por 2-0, partida adiada referente à 12ª jornada da II Liga.

O jogo ficou marcado pelos dois casos de covid-19 no Leixões, o treinador José Mota e o guardião e capitão Beto falham o jogo.

O experiente avançado Nenê abriu o marcador para a equipa de Matosinhos, aos 29 minutos de jogo. O jogo ficou marcado pela expulsão de André Dias, do Vilafranquense, aos 61 minutos. O resultado ficou fechado com um golo de Kiki, aos 72 minutos de jogo.

O Leixões soma a terceira vitória com José Mota no comando técnico e sobe ao 10º lugar da tabela, com 20 pontos em 16 jogos disputados. Já o Vilafranquense está em posição mais difícil, no 14º posto da tabela, com 16 pontos.