Diogo Figueiras assina pelo Famalicão até 2022

O Famalicão anunciou a contratação do defesa Diogo Figueiras, que rescindiu contrato com o Sporting de Braga e assinou até 2022.

O lateral-direito de 29 anos estava fora das opções de Carlos Carvalhal e não alinhou em qualquer jogo esta época.

“Voltar a ser feliz e sentir o prazer de jogar futebol dá-nos vida e, como tal, decidi aceitar o convite do Futebol Clube de Famalicão para recuperar essa alegria”, afirmou, aos meios oficiais do clube.



Diogo Figueiras assinou pelo Braga em 2017, mas fez apenas oito jogos em duas épocas, tendo sido emprestado ao Rio Ave na época passada.

O lateral-direito formado no Benfica destacou-se no Moreirense e Paços de Ferreira, antes de reforçar o Sevilha, onde conquistou três Ligas Europas. Passou ainda pelo Génova e Olympiacos antes do regresso a Portugal.