Covid-19. Covilhã-Académico de Viseu adiado para março

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) adiou para 3 de março o jogo entre Covilhã e Académico de Viseu, da 17.ª jornada da II Liga, devido aos casos de covid-19 no plantel dos serranos.

O Covilhã havia solicitado à LPFP o adiamento da partida agendada para as 15:00 de sexta-feira, justificando o pedido com o surto de covid-19 que assola o plantel, com vários atletas infetados, e que já havia limitado as escolhas do treinador Nuno capucho no jogo de 18 de janeiro, na Amoreira, frente ao Estoril Praia, que terminou com um empate sem golos.

Nessa partida, o Covilhã tinha apenas 13 jogadores inscritos na ficha de jogo, os 11 titulares e dois suplentes, um dos quais guarda-redes.

Na altura, eram seis os jogadores com infetados com o novo coronavírus, e mais dois ausentes por lesão.

As boas relações entre Sporting da Covilhã, 11.º classificado da II Liga, com 17 pontos, e Académico de Viseu, 15.º com 16, levaram a SAD do clube beirão a não levantar qualquer obstáculo ao pedido de adiamento da partida, que a LPFP viabilizou.

O jogo da 17.ª jornada entre os clubes foi reagendado para 3 de março, pelas 15h00, no Estádio Santos Pinto, na Covilhã.