Boavista anuncia contratação de Juninho

O Boavista anunciou a contratação do avançado Juninho, proveniente do Desportivo de Chaves. O brasileiro assina contrato válido por três épocas e meia, até 2024.

O extremo de 24 anos tinha chegado ao clube flaviense apenas no início da temporada, mas as boas exibições e os quatro golos em nove jogos disputados convenceram a SAD do Boavista investir na sua contratação.

Antes, Juninho tinha alinhado no Estoril, por empréstimo do Athletico Paranaense, em 2019/20, onde apontou seis golos.

O avançado foi formado no Athletico Paranaense e somou empréstimos no Vila Nova, Figueirense e até no Portimonense, na época 2016/17, onde somou apenas uma partida.