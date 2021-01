Villas-Boas coloca lugar à disposição no Marselha

André Villas-Boas não quer ser uma "pedra no sapato" da direção do Marselha e após a derrota com Lens (0-1), na quarta-feira, colocou o seu lugar à disposição.

"Coloco sempre o meu lugar à disposição deles. Quando os resultados não aparecem, não há problema. Se houver necessidade de mudar, estou à disposição", disse o treinador, em declaração ao canal "Téléfoot".

O Marselha tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos e caiu para o 6.º lugar do campeonato francês. Devido a surtos de Covid-19, o clube tem ainda um jogo em atraso. Se o vencer, no entanto, não muda de posição.

A equipa foi afastada das competições europeias, ao ficar no último lugar do grupo, em que estava o FC Porto, na Liga dos Campeões e perdeu a Supertaça de França com o PSG. Está numa série de três derrotas consecutivas, as duas últimas em casa, frente ao Nimes e ao Lens.