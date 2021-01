Paulo Sousa é o novo selecionador da Polónia. O treinador português, de 50 anos, foi apresentado como sucessor de Jerzy Brzeczek e estará com a equipa no Euro 2020, competição adiada 2021, devido à pandemia de Covid-19, e que tem início previsto para 11 de junho.

Paulo Sousa estava sem trabalho, desde que abandonou o Bordéus no final da época passada. O treinador manifesta honra e orgulho pelo convite recebido e sublinha que "com a mentalidade, disciplina, organização e abordagem certa, a seleção da Polónia será forte".

"Juntos vamos conseguir lutar por vitórias no Campeonato da Europa. Tenho a certeza de que toda a Polónia se orgulhará da sua seleção nacional", disse Paulo Sousa, em conferência de imprensa.

A Polónia está integrada no Grupo E, com Espanha, Suécia e Eslováquia. O presidente da federação polaca, o antigo futebolista Zbigniew Boniek, acredita que o treinador português "dará um novo impulso à equipa". "Esperamos que esta equipa jogue melhor porque tem jogadores talentosos", deseja.

Paulo Sousa esteve no Bordéus na época passada e tem percurso feito como treinador de clubes. Passou, ainda, pelos chineses do Tianjin Quanjian, pelo Basileia, da Suíça, pelo Maccabi Telvavive, de Israel, pela Fiorentina, de Itália, pelos húngaros do Videoton e teve três experiências no Reino Unido, no Swansea, no Leicester e no Queens Park Rangers.

Curiosamente, iniciou a sua carreira de treinador nas seleções, como responsável pelos sub-16 de Portugal.