Mainz empresta Mateta ao Crystal Palace

O Crystal Palace anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Jean-Philippe Mateta, por empréstimo do Mainz. O avançado francês assina contrato de 18 meses com o clube londrino que fica com opção de compra.

Contratado ao Lyon, pelo Mainz, em 2018, Mateta tem 10 golos marcados esta época pelo último classificado da liga alemã.

"Estou muito feliz por assinar pelo Crystal Palace e estou ansioso por começar a treinar. Jogar na Premier League era o meu sonho de criança", diz o avançado, de 23 anos, antigo internacional sub-21 pela França.

O Palace é o quinto clube da carreira de Mateta. O jogador, que também nacionalidade congolesa, já passou por Chateauroux, Le Havre, Lyon e Mainz.