Liverpool perde em casa e soma quinto jogo seguido sem vencer

O Liverpool perdeu, esta quinta-feira, em casa contra o Burnley, por 1-0.

O único golo da partida foi apontado perto do fim, aos 83 minutos, por Ashley Barnes, depois de uma falta de Alisson dentro da área. A equipa de Jurgen Klopp atravessa um mau momento de forma e soma o quinto jogo seguido sem vencer na Premier League.

O Liverpool não perdia em casa para o campeonato desde abril de 2017, naquela que a segunda série mais longa da história da prova de jogos consecutivos sem perder.

Os "reds" estão no quarto posto da tabela, com 34 pontos, a seis do líder Manchester United, e podem mesmo cair para quinto, se o Tottenham vencer a partida em atraso. Já o Burnley volta às vitórias e sobe ao 16º posto da tabela, com 19 pontos.