Juan Antonio Pizzi apresentado no Racing Avellaneda

Juan Antonio Pizzi foi apresentado, esta quinta-feira, como novo treinador do Racing Avellaneda, da Argentina. O técnico, de 52 anos, estava sem clube, depois de na época passada ter estado no San Lorenzo.

Pizzi sucede a Sebastián Beccacece, dispensado depois da má campanha do Racing na Taça Diego Armando Maradona.

O antigo avançado, que passou pelo FC Porto, espera "devolver o Racing ao clube que merece". O novo treinador referiu, ainda, que acredita que com o plantel atual será capaz de alcançar os resultados desejados.

Pizzi, de 52 anos, esteve no San Lorenzo na temporada passada, depois de ter sido selecionador da Arábia Saudita e do Chile. Passou, ainda, como treinador por Colón e Rosario Central, da Argentina, Santiago Morning e Universidad Católica, do Chile, Universidad San Martín, do Peru, Valencia, de Espanha, e Club Léon, do México.