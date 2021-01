Barcelona falha dois penáltis e só elimina Cornellà da Taça no prolongamento

O Barcelona necessitou do prolongamento para vencer o Cornellà, do terceiro escalão, por 2-0, nos 16 avos de final da Taça do Rei de Espanha de futebol, num jogo em que os blaugrana desperdiçaram dois penáltis.

A jogar fora, o Barcelona, que contou com o português Francisco Trincão a titular, desperdiçou dois penáltis no tempo regulamentar, primeiro pelo bósnio Pjanic, aos 39 minutos, e depois pelo francês Dembélé, aos 79.

Foi já no prolongamento, aos 92 minutos, que a equipa de Ronald Koeman, desfalcada do castigado Messi, chegou à vantagem, por intermédio de Dembélé, que se redimiu do penálti desperdiçado.

Aos 120+1 minutos, o dinamarquês Braithwaite fixou o resultado final, afastando o Cornellà, que tinha surpreendido na ronda anterior, ao eliminar o Atlético de Madrid.

Já o Athletic Bilbau, a jogar no terreno no Ibiza, também do terceiro escalão do futebol espanhol, ainda apanhou um susto, quando a equipa da casa se adiantou no marcador aos 12 minutos, com um golo de Javier Mateo.

No entanto, a equipa basca conseguiu dar a volta ao marcador na segunda parte, com golos de Raul Garcia, aos 52 minutos, e de Unai Nunez, já aos 90+1, seguindo em frente na competição.