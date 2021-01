Procura e oferta de emprego caem no final do ano passado

A procura e a oferta de emprego caiu em Portugal no último trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2019. A conclusão é de um estudo da plataforma OLX que revela ainda que assistente de loja e caixa (-36,18%), restauração, hotelaria e turismo (-34,11%) e segurança e vigilância (-25,80%) são as categorias com a maior quebra de anúncios ativos

Já do lado da procura, no 4º trimestre de 2020, registou-se uma tendência de decréscimo, outubro (-10%), novembro (-18%) e dezembro (-14%).

Na comparação com o período homólogo, Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro são os distritos onde se regista a maior quebra na procura por emprego ao longo do 4º trimestre