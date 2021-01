Cidade do Futebol recebe doentes com Covid-19

Veja também:

A Casa dos Atletas, localizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, já iniciou o processo de admissão de doentes com Covid-19 que necessitam de internamento e vigilância médica, face à sobrelotação dos hospitais devido ao aumento exponencial de casos de infeção no país.

Doentes já recebem cuidados médicos nas instalações da FPF transformadas em hospital de campanha. "As instalações da FPF foram assim reconvertidas em unidade hospitalar de retaguarda de forma a poder aliviar as enfermarias e os hospitais nacionais", anuncia a Federação.

O local que, em condições normais, serve para alojar as seleções nacionais foi disponibilizado ao Ministério da Saúde. A coordenação clínica e operacional deste hospital de campanha, como já foi informado, fica integralmente a cargo da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

A FPF "eafirma a sua total disponibilidade para continuar a colaborar em todas as ações que posssam minorar os efeitos da pandemia e crise sanitária que assolam Portugal e o Mundo".