Benfica anuncia mais um caso positivo de Covid-19. Helton Leite infetado

O Benfica anunciou, em comunicado, que conta com mais um infetado com Covid-19 no plantel profissional. O guarda-redes Helton Leite testou positivo ao novo coronavírus.

O guardião brasileiro testou positivo esta quinta-feira depois de ter sido titular na noite de quarta-feira, na meia-final da Taça da Liga contra o Sporting de Braga.

No total, são já oito jogadores infetados com a covid-19: Nuno Tavares, Otamendi, Waldschmidt, Gilberto, Diogo Gonçalves, Vertonghen e Grimaldo juntam-se a Helton Leite na lista de jogadores infetados.

Aos oito jogadores juntam-se 12 infetados no "staff" e equipa técnica. Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, Luisão, diretor técnico, João de Deus, Fernando Ferreira e Pietra, adjuntos de Jesus, também estão entre os casos.

O surto levou o Benfica a contactar a Direção-Geral da Saúde (DGS), no sentido de esclarecer se, perante o número de infetados, havia motivo para suspender atividade.

Na resposta, a DGS atribuiu responsabilidade da decisão à autoridade regional de saúde, no que respeita aos infetados e aos contactos de risco, e ao Benfica, no que diz respeito aos restantes jogadores. Perante esse esclarecimento, o Benfica ajustou o plano de preparação da partida, mediante as limitações, e estará no jogo com o Braga, para disputar o acesso à final da Taça da Liga.

O Benfica joga na próxima segunda-feira, no Estádio da Luz, contra o Nacional, às 17h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

[Atualizado às 20h27]