Sporting de Braga "às vezes não percebe" Frederico Varandas

António Marques, presidente da Assembleia-Geral (AG) da SAD do Sporting de Braga, admite que, por vezes, o clube minhoto não compreende as declarações de Frederico Varandas, presidente do Sporting, depois do dirigente leonino ter deixado acusações à Direção-Geral da Saúde em torno dos alegados falsos-positivos.

"O que o presidente do Sporting diz é em contextos muito tipificados e bem definidos: às vezes não percebemos, mas temos que respeitar; vivemos num país democrático e devemos respeitar as opiniões uns dos outros, desde que num enquadramento de grande responsabilidade e grande lealdade institucional", afirma, a Bola Branca.



O dirigente recomenda maior prudência a Frederico Varandas e recorda que as relações entre os dois clubes ainda não recuperaram depois da saída do treinador Rúben Amorim.

“Desde que Ruben Amorim foi para Alvalade, temos uma relação com o Sporting um pouco tensa” confessa o dirigente do Braga, para quem Frederico Varandas, tal como o Sporting “é livre de fazer os comentários e os comunicados que entender”, da mesma forma que “o Braga também é livre”.